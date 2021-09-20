Net UYP açığı azaldı - Son Dakika

Net UYP açığı, 2020 yıl sonunda 393,1 milyar dolar iken 2021 Temmuz sonunda 290 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılı Temmuz ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, 2021 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında artışla 282,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 11,8 oranında azalışla 572 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2020 yıl sonunda 393,1 milyar dolar iken 2021 Temmuz sonunda 290 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 105,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 10,0 oranında artışla 119,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 oranında artışla 52,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,8 oranında azalışla 158,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında azalışla 105,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 27,1 oranında azalışla 21,3 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 6,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,1 artışla 46,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 308,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artarak 34,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 3,4 oranında azalarak 15,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,0 oranında azalarak 70,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında artarak 98,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

-İHA-