- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı - Son Dakika

- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri anıldı

WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuşan Büyükelçi Hasan Mercan, "Çanakkale Deniz Zaferi inancın, kararlılığın, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin zaferidir" dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler anısında saygı duruşu ile başlayan törene ataşelikler, diplomatlar, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Mercan törende yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerini anarak Türk milletinin bir asır önce yazdığı kahramanlık destanını anlattı.

"Çanakkale Deniz Zaferi inancın, kararlılığın, fedakarlığın, birlik ve beraberliğin zaferidir" diyen Büyükelçi Mercan, "Çanakkale Savaşı bizim özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın giriş kapısıdır ve o zafer olmasaydı belki de Kurtuluş Savaşı olmayacaktı" dedi.

Mercan, "Bizler Büyükelçiliğimiz ve bütün başkonsolosluklarımız olarak, şehitlerimizin emanetine yaraşır bir şekilde ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak ve milletimizin menfaatlerini daha da yükseltecek çaba içinde olmaya devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki azim ve kararlılığımızın başlıca göstergesi olan vatan topraklarının her bir karesindeki fedakarlık ve kahramanlık destanımızı anlatan İstiklal Marşı'mızda da seslendirdiğimiz azim, birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhumuzu her an daha da kuvvetlendireceğiz" dedi.

İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir ya da marş olmadığını vurgulayan Büyükelçi Mercan, "İstiklal Marşı, cennetten gelen bir haber, cennetin ağaçları ve kalemleriyle yazılmış bir şiir gibidir. Onun için de her satırı, her mısrası hepimizi derinden etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

Mercan, "Daha önce de söylediğim gibi, Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümünü kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi milletimize yaşatan tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.