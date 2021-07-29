Üye Girişi
Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı - Son Dakika

Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı

29.07.2021 11:09
Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin en büyük sanayi projesi olarak nitelendirdiği ve Karacabey sınırlarında inşa edilen 'yeni nesil organize sanayi bölgesi 'TEKNOSAB'ta incelemelerde bulundu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin en büyük sanayi projesi olarak nitelendirdiği ve Karacabey sınırlarında inşa edilen 'yeni nesil organize sanayi bölgesi 'TEKNOSAB'ta incelemelerde bulundu. Özkan, ilk fabrikaların 8 bin dönümlük arazi üzerinde yükselmeye başladığını söyleyerek, projenin hem istihdam anlamında hem de cari açığın azaltılması noktasında, ülkemize büyük değer katacağını ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye bağlı Taşpınar Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 'yeni nesil organize sanayi bölgesi' olarak, ülkemizin gözbebeği konumunda olanTEKNOSAB'ta incelemelerde bulundu. Başkan Özkan, ziyarette TEKNOSAB yöneticileriyle de bir araya gelerek, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Özkan görüşme sonrası yaptığı açıklamada,"Teknolojik yatırımlarımızın en önemlilerinden bir tanesi Taşpınar Mahallemizde, 8 bin dönümlük bir alanda inşa edilenTEKNOSAB'ta kamulaştırma ve altyapı çalışmalarından sonra, fabrika inşaatlarımız da başlamış durumda. Şu anda 12 fabrikada inşaat çalışmaları başladı. İnşallah en kısa zamanda inşaat faaliyetleri sona erecek ve sonrasında bölgemizde üretim başlayacak. Bunun yanında, yer tahsisi yapılan diğer firmalar ve fabrika sahipleri de inşaat çalışmalarına devam edecek. Türkiye'nin gözbebeği olan, Türkiye'nin en büyük projesi bu. Hem istihdam anlamında bölgemize değer katacak hem de cari açığın azaltılması noktasında hem iç pazara hem de dış pazara hitap edecek devasa bir bölge burası.İnşallah yeni nesil sanayi bölgesi en kısa sürede Karacabey'de kurulmuş olacak. Karacabey Belediyesi olarak, her anlamda çalışmalarımız sürerken, 3T vizyonumuzun önemli parçalarından biri olan teknoloji odaklı çalışmalarımız da kararlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı
Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı
Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı
Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı

Ali Özkan, Karacabey, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var 12:10 Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi 11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada 11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış 11:08 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi 10:54 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı 10:14 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi 10:00 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
11:21 Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
12:18
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek         
12:07
Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi         
11:51
TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı         
11:36
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor         
10:58
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi         
10:40
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 12:31:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Türkiye'nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB'da fabrikalar yükselmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement