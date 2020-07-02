Son dakika... Türkiye'nin yüzde 40 salçalık ihtiyacını karşılayan ovadaki domatesler kurudu, bu yıl salça... - Son Dakika

Son dakika... Türkiye'nin yüzde 40 salçalık ihtiyacını karşılayan ovadaki domatesler kurudu, bu yıl salça...

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Bursa'nın ovalarındaki domateslerin yüzde 90'ı hastalıktan kurudu.

Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Bursa'nın ovalarındaki domateslerin yüzde 90'ı hastalıktan kurudu.

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Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri Türkiye'nin salçalık domatesinin yüzde 40'ını karşılıyordu. Bu ilçelerde Türkiye'nin büyük salça fabrikaları bulunuyor. Bu yıl her zamanki gibi ürünlerine eken çiftçi hasada 15 gün kala ortaya çıkan hastalık sebebiyle domateslerinin yüzde 90'ını kaybetti. Dönümüne 5 bin lira masraf yapan üreticiler ektikleri domatesleri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasına rağmen domateslerini kurtaramadı. Bu ovalarda toplayacak domates kalmayınca domates fabrikaları ellerinde bulunan 3 yıllık salça stoklarının hepsini kısa sürede sattı. Bu yıl domates ve salça fiyatlarının tavan yapması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl salçalık domates yetmediği için Şili'den 25 bin ton salçalık kurutulmuş domates ihraç edilmişti. Bu yıl sıkıntı sadece domateste değil salçalık biberde de hastalık çıkmış durumda biberler de aynı hastalıktan kurumaya başladı. Bazı üreticiler fabrikalarla anlaşmalı ektiği için domateslerini kurumaya başlamasına rağmen sökemezken anlaşması olmayan çiftçiler ise 15 gün sonra hasat ekmeyi bekledikleri domatesleri kuruması üzerine sürerek tarlasına başka ürün ekmeye hazırlanıyor. Ektikleri ürünlerini tarlada ziyaret eden üreticiler ise duygu dolu anlar yaşadı.


Tarlasındaki domatesler kuruyan Üretici Ersin Demir, "1997 yılından itibaren bu hastalık domateslerde var, 23 yıldır bu hastalık iyice nüksetti. 23 yıl geçmiş bu hastalığa bir çare bulunamamış bütün emeklerimiz boşa gitti. Masrafımız çok ağır ağlanacak, bir durumdayız. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ovasındaki domateslerin yüzde doksanı kurudu. Bu ovalar Türkiye'deki salçalık domatesin yüzde 40'ını karşılıyor. Bu yıl domates fiyatları yüksek oranda artış gösterir. Ülke olarak salça açığımız vardı. Şili'den salçalık domates ihraç edildi geçtiğimiz yıl önümüzdeki yıl salça fiyatları çok artış gösterir. Bu hastalık bu yıl sadece domateste değil biberlerde de var bu yıl domates salçası fiyatları değil biber salçası fiyatları da artış gösterir" dedi.


Tarlasındaki hasat etmeye hazırlandığı domateslerinin kuruması üzerine duygulanan Hanife Topal da, "Gözümüz gibi baktığımız domateslerimiz kurudu. Ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz. Çok üzüldük. Üzüntüden konuşmaya dermanım bile yok" şeklinde konuştu.


MHP Mustafakemalpaşa Tarım Komisyonu Başkanı Özgür Gülşen ise, "Üretici 1 dönüm domatese 5 bin lira masraf yapıyor. Tarlalar fabrikaya taahhütlüyse kurumaya başlayan domatesi sürüp yerine başka bir ürün ekemiyorsun. Fabrika çimini, ilacını ve gübresini veriyor. Bu ürünleri sürmeye kalktığında fabrika benim masraflarım ne olacak diyor üreticide tarlasında kurumaya başlayan ürünü sürüp yerine başka ürün ekemiyor" diye konuştu.


MHP Bursa Tarım Komisyonu Başkanı Tarkan Gani de, "Bu yıl domates ve biber üreticimizin ürünleri ortaya çıkan bir hastalık sebebiyle kurudu. Biz de çiftçimizin sıkıntılarını devletimizin gerekli kanatlarına olayı taşıyacağız. Konuyu Ankara'ya taşımak için değerli hocalarımız yola çıktılar" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Türkiye'nin yüzde 40 salçalık ihtiyacını karşılayan ovadaki domatesler kurudu, bu yıl salça... - Son Dakika Ekonomi

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