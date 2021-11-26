Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu

26.11.2021 21:29

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar nedeniyle bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren 5 ülkeden Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını duyurdu.

5 ÜLKEDEN GELENLERE İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamasını "Tedbir" olarak duyuran Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahatleri durdurdu

KABUSUN YENİ ADI: NU

Zira İngiliz bilim insanları şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan yeni bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. 'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.

ÜLKELER BİRER BİRER HAREKETE GEÇİYOR

Günün erken saatlerinde İngiltere, koronavirüsün B.1.1.529 suşunun yayılması nedeniyle Güney Afrika ve Botsvana da dahil olmak üzere altı güney Afrika ülkesinden 28 Kasım'a kadar uçuşları yasakladı. İngiltere'nin bu kararından saatler sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'dan uçuşları yasaklamayı önereceklerini duyurdu.

DSÖ, VARYANTLA İLGİLİ ZAMANA İHTİYAÇ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Aşıya dirençli olabileceği düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. DSÖ'den yapılan açıklamada yeni varyantın anlaşılabilmesi için birkaç haftaya ihtiyaç duyulduğu bilgisinin altı çizildi.

Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu

Fahrettin Koca, Nu varyantı, Botswana, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız 19:57 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı 10:48 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı

Son Dakika Haberleri
21:39 Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi
21:29 Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu
21:05 Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum
21:03 Gribi çok ağır geçiriyor! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
21:02 Sinovac yerine fazla doz Biontech aşısı yaptığı öne sürülen hemşireye inceleme başlatıldı
20:30 Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanlığı" mesajı! Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak söyledi
20:29 Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medya sallandı: Direkt kupayı verin
20:15 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 26 Kasım Cuma günü vaka sayıları
20:02 Gerginlik zirveye tırmandı! Donbas'ta Rus ayrılıkçılar Ukrayna askerini öldürdü, NATO gözdağı verdi
19:56 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız
Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi         
21:40
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 21:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement