Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren 5 ülkeden Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını duyurdu.

5 ÜLKEDEN GELENLERE İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamasını "Tedbir" olarak duyuran Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

KABUSUN YENİ ADI: NU

Zira İngiliz bilim insanları şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan yeni bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. 'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.

ÜLKELER BİRER BİRER HAREKETE GEÇİYOR

Günün erken saatlerinde İngiltere, koronavirüsün B.1.1.529 suşunun yayılması nedeniyle Güney Afrika ve Botsvana da dahil olmak üzere altı güney Afrika ülkesinden 28 Kasım'a kadar uçuşları yasakladı. İngiltere'nin bu kararından saatler sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'dan uçuşları yasaklamayı önereceklerini duyurdu.

DSÖ, VARYANTLA İLGİLİ ZAMANA İHTİYAÇ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Aşıya dirençli olabileceği düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. DSÖ'den yapılan açıklamada yeni varyantın anlaşılabilmesi için birkaç haftaya ihtiyaç duyulduğu bilgisinin altı çizildi.