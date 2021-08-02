Son dakika... Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Mesten, Özbekistan Başbakan Müsteşarı Hayriddinov ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye- Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, Özbekistan Başbakan Müsteşarı Mehriddin Hayriddinov ile bir araya geldi.

Hayriddinov, TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Mesten'e, Özbekistan-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de hangi kurumu ziyaret etseler "can ciğer" gibi sohbet edip fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Hayriddinov, böyle olmasının en önemli sebebinin iki ülke cumhurbaşkanlarının dostça ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Özbekistan'ın bağımsızlığının yıl dönümünü 1 Eylül'de kutlayacağını ifade eden Hayriddinov, Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsattı. Hayriddinov, bunu unutmadıklarını ve hep hatırlayacaklarını vurguladı.

"Kardeş ülke" vurgusu

Mesten de iki ülke ilişkilerinin her iki cumhurbaşkanının gayretli çalışmalarından dolayı 3 yılda büyük bir ivmeyle arttığını kaydetti.

Pandemiden dolayı yüz yüze görüşmeler yapılamasa da internet üzerinden toplantıların sürdüğünü belirten Mesten, Türkiye ve Özbekistan'ın kardeş olduğunu ifade etti.

Mesten, parlamentolar arası dostluk gruplarının gidiş gelişlerinin pandemi nedeniyle gerçekleşmediğini dile getirerek, önümüzdeki aylarda Özbekistan heyetini Türkiye'ye beklediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine en kısa zamanda ulaşmayı da umduklarını belirten Mesten, "Özbekistan ile her alanda gelişen ve derinleşen iş birliğimizin kardeşlik hukukuna yakışan biçimde devam etmesi arzumuzdur." diye konuştu.