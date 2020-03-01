Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü

16 dakika önce

Son dakika: Türkiye 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

34 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri rejimin hedeflerini ateş altına aldı. Bu doğrultuda, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağı düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadeleri yer aldı.

2 SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü
Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli-Malatyaspor maçı öncesi İdlib kahramanları unutulmadı
İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için cenaze töreni düzenlendi İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı: Biz bir ölür bin diriliriz, birliğime yeniden katılacağım Son dakika: Yunanistan, sınıra gelen göçmenleri SMS atarak gelmemeleri konusunda uyarıyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 15:37:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]