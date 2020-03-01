Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

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Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü
16 dakika önce
Son dakika: Türkiye 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:21
34 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri rejimin hedeflerini ateş altına aldı. Bu doğrultuda, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağı düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadeleri yer aldı.
2 SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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