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Son dakika: Türkiye, Rusya ile iş birliğini sürdürme konusunda kararlı - Son Dakika

Son dakika: Türkiye, Rusya ile iş birliğini sürdürme konusunda kararlı

19.12.2021 17:14
Son dakika: Türkiye, Rusya ile iş birliğini sürdürme konusunda kararlı

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son 5 yılda hem ikili hem de bölgesel düzeyle dinamik bir seyir izlediğini belirterek, "Karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde sonuç alıcı iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son 5 yılda hem ikili hem de bölgesel düzeyle dinamik bir seyir izlediğini belirterek, "Karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde sonuç alıcı iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Çavuoğlu, Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov???????'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin 5. yılında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Karlov'un ikili ilişkilere katkıda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Karlov, Türk-Rus ilişkilerine zor bir dönemde önemli hizmetlerde bulunan tecrübeli bir diplomat idi. Karlov, görev süresince diplomasi camiasında sevilen ve saygın bir diplomat olarak kendisini temayüz etmişti, ilişkilerin her alanda daha iyi seviyelere taşınması için uğraşmış, Türk-Rus dostluğuna başarılı çalışmalarla katkı sağlamıştır. Onun kaybı, Rus halkını olduğu kadar, halkımızı ve tüm ülkemizi derinden üzmüştür." diye konuştu.

Karlov'a yönelik terör saldırısı düzenlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırı, aynı zamanda Türk-Rus dostluğuna karşı yapıldı. Ancak Türkiye ve Rusya bu tuzağa düşmedi. Bu anlamda, Türk-Rus dostluğunu bozmak isteyenler hüsrana uğramıştır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Terörizm, insanlık dışı vahşetinde ırk, din, dil, mevki gözetmemektedir. Diplomatlarını, Büyükelçilerini yakın geçmişte teröre en fazla kurban vermiş olan Türkiye, bu acıyı en iyi bilen ülkelerdendir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak ben de olayın hemen ardından mevkidaşım Lavrov ile birlikte Moskova Vnukova Havaalanı'nda cenaze karşılama merasimine iştirak ederek, acılı ailesine taziyelerimi sunmuştum. Bu vesileyle, başta Sayın Büyükelçi'nin kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, Rus halkına ve devletine tekrar başsağlığı diliyorum. Büyükelçi Karlov'u saygıyla anıyorum. Huzur içinde yatsın."

Bakan Çavuşoğlu, Karlov'a yönelik saldırının Türk-Rus iş birliğinin baltalamak isteyen birçok güç odağının varlığını ortaya koyduğunu söyledi.

"İş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız"

Rusya ile iş birliğinin gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Son 5 yılda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hem ikili hem de bölgesel düzeyde dinamik bir seyir izledi. Karşılıklı üst düzey temaslarımız yoğun şekilde devam ediyor ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güçlü bir ortak iradeye sahibiz." dedi.

Çavuşoğlu, ticaret, enerji, turizm, kültür ve diğer alanlarda ikili ilişkilerinin geliştiğine dikkati çekerek, "Ticaretimiz ve turizm ilişkilerimiz pandeminin yarattığı etkilerinden hızla sıyrılıyor. Bu yıl 30 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaşacağız. Turizmde de yaklaşık 5 milyon Rus turisti ağırlamış olacağız. Enerji, iş birliğimizin önemli bir ayağı. Türk Akım projesi geçen yıl faaliyete geçti. Akkuyu Santrali'nde çalışmalar takvime göre ilerliyor. İlk üniteyi 2023 yılında devreye alacağız." diye konuştu.

Rusya ile bölgesel konularda da temasları sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ile bölgesel konularda da yakın bir diyalog içindeyiz. Farklı yaklaşımlarımızın bulunduğu konularda dahi bölgemizin huzur ve refahını ön plana koyan sorumlu bir yaklaşımla meseleleri ele alıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde sonuç alıcı iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye, Rusya ile iş birliğini sürdürme konusunda kararlı - Son Dakika


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