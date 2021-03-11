Son dakika: Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı. - Son Dakika

Son dakika: Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.
11.03.2021 13:43
Son dakika gelişmesine göre Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.
Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.
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