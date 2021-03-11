Türkiye , Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye 'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı. - Son Dakika

11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti

Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır