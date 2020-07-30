Son dakika! Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı - Son Dakika

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk hava unsurlarının bir kısmı Gence'ye geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Gence'ye gelen pilotlar ve teknik heyet törenle karşılandı.

Tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısmının "TurAz Kartalı 2020" olarak adlandırıldığı kaydedildi.

TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.