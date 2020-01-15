Son Dakika | Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Birol Şahin açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Birol Şahin açıklaması - Son Dakika Spor

Son Dakika | Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Birol Şahin açıklaması

6 saat önce

TVF'nin yaptığı açıklama şöyle;"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, geçtiğimiz hafta Hollanda'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları Kıta Elemesi'nde şampiyon olup, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir.

Son Dakika | Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Birol Şahin açıklaması, System.String[]

TVF'nin yaptığı açıklama şöyle;


"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, geçtiğimiz hafta Hollanda'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları Kıta Elemesi'nde şampiyon olup, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir.


Bu başarı, tüm yurttaşlarımızca, sporun içinde olan olmayan tüm kesimlerce coşkuyla karşılanmıştır.


Yurttaşlarımızın ortak sevinç yaşadığı, bu ülkenin vatandaşı olmakla gururlandığı böylesi tarihi bir anda, toplumu ayrıştıran, nefret söylemine varan açıklamalarda bulunan bir belediye başkanına karşı, ülke genelinde gösterilen güçlü demokratik tepkiyi, sporun da amaçlarından olan kardeşlik ve barış ideallerine birlikte sahip çıkılması bakımından anlamlı buluyoruz.


Böylesi çirkin yaklaşımlar ve girişimler ne sporcularımızı ne de Federasyonumuzu yıldırmayacaktır.


Milyonlarca kız çocuğumuza, gencimize rol model olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ülkemizi temsil etmenin bilinci ve sorumluluğuyla, başarılarına yeni başarılar ekleyeceğinden herkes emin olmalıdır.


Bu vesileyle, başta voleybolun her zaman yanında yer alan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU'na, bu çirkin yaklaşımı sergileyen belediye başkanına karşı gerekli işlemleri derhal başlatan Sayın MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ'ye ve sporcularımızın yanında yer alan, destekleyen, sahip çıkan herkese Türkiye Voleybol Federasyonu olarak teşekkür ederiz."

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:22 
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