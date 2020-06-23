Son Dakika: Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan açıklama - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan açıklama

Son dakika haberlerine göre Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, federasyonları hakkında çıkan asılsız haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, federasyonları hakkında çıkan asılsız haberlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Mehmet Zeki Akıncı, başkan vekili Abdurrahman Akyüz'ün ailesi üzerinden maksatlı bir saldırıya uğradıklarını savunarak, "Hakkımızda çıkan yalan haber ve dezenformasyonlarla alakalı federasyonumuzun hukuki birimleri gerekli işlemleri başlattı. Yenileri için de aynı işlemler devam etmektedir." dedi.

"Elif Akyüz kendi kategorilerinde en iyisidir"

Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'ün kızı milli sporcu Elif Akyüz'ün uluslararası ödüller almış önemli bir sporcu olduğunu anlatan Akıncı, şunları kaydetti:

"Elif Akyüz gelmiş geçmiş bütün zamanların kendi kategorilerinde en iyisidir. 2011'den bu yana birçok dünya şampiyonasında olimpiyat şampiyonlarını geride bırakarak dereceler ve dünya şampiyonlukları elde etti. Elif Akyüz 7 kez dünya şampiyonluğu, 6 dünya ikinciliği, 1 olimpiyat ikinciliği elde etmiştir. Yüzlerce de Türkiye şampiyonluğu söz konusudur. Türkiye, Avrupa ve hatta dünyada onun seviyesinde rakibi bulunmayan böyle yıldız bir Wushu şampiyonuna, Türkiye Şampiyonasında hatırla şampiyonluk verildiğini ima ve iddia eden haber yapmak, hangi mantığın, aklın, zihniyetin eseridir. Bu gazetecilik midir? Gazeteciliği bırak insanlık mıdır?"

"Akyüz ailesi Türk ve dünya sporunda öncü bir ailedir"

Akıncı, Wushu Kung Fu sporunun 5 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Wushu sporunun bir savunma ve savaş sanatı olduğuna dikkati çeken Akıncı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bedenle, ruhun uyumunu sağlayan, zekayı gerektiren ve geliştiren özelliği ile Wushu Kung Fu yeteneklerinin tezahürü her insanda farklıdır. Yetenek bir Allah vergisidir ve çoğunlukla doğuştandır, çalışarak geliştirilebilir. Elif Akyüz kardeşleriyle beraber çok küçük yaşlardan itibaren Türkiye'de başlayıp, çoğu zaman Çin'de oranın en iyi hocalarından eğitimler almıştır. Elif Akyüz ile beraber diğer kardeşleri Zeynep Makbule, Ayşe Sude, Necmettin Erbakan Akyüz kardeşler için de özellikle Çinli Wushu Kung Fu uzmanları ve otoriteleri hepsinin ayrı ayrı Wushu Kung Fu sporundaki kabiliyet ve başarılarını takdir ettiklerini ifade etmişlerdir. Wushu Kung Fu bir aile sporudur. Bir çok aile gerek sporcu, gerekse antrenör, hakem ve idareci olarak topyekun bu sporda aktif olarak yer alabilmektedir. Ülkemizi dünya şampiyonalarında ilk temsil eden en eski sporcu olan Abdurrahman Akyüz'ün ailesi de bu ailelerden biridir. Akyüz ailesi bu anlamda fedakarlıkları ve başarılarıyla Türk ve dünya sporunda öncü, örnek bir ailedir."

Mehmet Zeki Akıncı, sporcuları Elif Akyüz'ün aynı zamanda Dünya Wushu Federasyonu'nun teknik hakem heyetinde Türkiye'yi temsil eden bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Kendisi Türkiye'nin en üst mertebedeki Wushu Taolu hakemidir. Wushu Kung Fu sporunda dünya ve Avrupa Şampiyonalarında hem sporcu hem hakem sıfatına sahip olanların kendi yarışma programları haricinde hakemlik yapma temayülü mevcuttur ve uygulanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Akyüz ve kardeşleri hakkında çıkan haberlerin maksatlı olduğunu ifade eden Akıncı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elif Akyüz ve kardeşlerinin puanlamada annelerince tesir ettiği iddiası kuyruklu bir yalandır. Dünya çapındaki bu yıldız sporcuların kaldı ki buna ihtiyaçları da yoktur. Bu yapılan federasyonumuzu, sporcu ve idarecilerimizi hedef alan ahlaksız bir suç çetesinin, örgütün, pervasız bir saldırısıdır. Bu çete mensuplarının normal olan faaliyetlerimizi dahi anormal göstermeye yönelik algı oluşturma, toplumun belli kesimlerini kin ve düşmanlığa tahrik etme girişimleri karşısında bu kişiler ve girişimler hakkında hukuki süreçler yürütülmektedir. Faaliyetlerimize karşı örgütlü bir şekilde yapılan haksız, çirkin bu saldırılar yapanların yanına kar kalmayacaktır. Bu böyle biline. Kamuoyuna duyururuz."

Abdurrahman Akyüz suç duyurusunda bulundu

Öte yandan, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, ailesi ve federasyonları hakkında yayımlanan haberlerden ötürü Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Zeki, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:39 Kaynak: AA

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