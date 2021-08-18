Türkiye Sağlık Bakanlığı, pazar günü gerçekleşen ve 28 kişinin ölümüne yol açan yakıt deposu patlamasında yaralananlardan durumu ağır olanlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderdi.
Başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na saat 16.30'da iniş yapan ambulans uçağı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.
Ekonomik krizin sürdüğü ülkede sağlık imkanlarının kısıtlı olması dolayısıyla yurt dışından yardım talebinde bulunan Lübnan'a ikinci ambulans uçağı gönderen Türkiye Sağlık Bakanlığı, durumu ağır 2 yaralının Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavilerini üstlenecek.
Kaynak: AA
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