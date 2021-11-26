TÜRKİYE'YE GELEN ÖZEL İZİNLİ İLAÇLARI YURT DIŞINA SATAN 3 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

KÜTAHYA'da, Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye özel izinle getirilen kanser, şeker ve organ nakli hastalarının ilaçlarını farklı eczanelere satmış gibi faturalandırıp, yurt dışındaki kişilere sattığı öne sürülen ilaç distribütörü firmasının 3 çalışanı, gözaltına alındı.

Türkiye'ye getirilen, kanser ve organ doku naklinde kullanılan ilaçlar ile şeker ölçüm cihazlarının satışını yapan distribütör çalışanlarının, kendisine faturalandırıldığı malzemelerin deposunda olmadığını fark eden ecza deposu işletmecisi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde ilaçların, kent merkezi ve ilçelerdeki 18 farklı eczaneye faturalandırıldığı ancak depolarında olmadığı tespit edildi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilaçları faturalandıran şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İlaçları Türkiye'ye getiren distribütör firma çalışanlarının kimliklerini tespit eden ekipler, Kütahya, Isparta ve Eskişehir'de eş zamanlı baskınlarla M.A., İ.Ö. ve S.B.D.?yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin, Türkiye'ye özel izinle getirilen ilaçları eczanelere faturalandırarak farklı ülkelerdeki kişilere satış yapıp, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.