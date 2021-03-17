Son dakika: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist tutuklandı - Son Dakika

Terörist N.M.K'nin, Suriye'deki Melikiyah-Sividik kampında 2018'de 60 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında Irak 'a kaçtığı tespit edilmişti.

"Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti