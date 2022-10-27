TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/ YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti. Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dün sabah İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

TTB İÇİN YENİDEN YAPILANMA TALEBİ

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesini talep etti. Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün sabah gözaltına Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı bu sabah ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY'DE PROTESTO İÇİN TOPLANDILAR

Öte yandan Fincancı'nın, kimyasal silah kullanımına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmasını kitle örgütleri, dün akşam İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde protesto etmek istedi.

POLİS İZİN VERMEDİ

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kaymakamlığın ilçede eylem yasağı kararı aldığını bildirerek, açıklama yapılmasına izin vermedi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'ndan vatandaşlar, sloganlar atmaya başlayınca polis sert müdahale etti. Olay sırasında gazetecilere de müdahale eden polisler, gazetecileri alandan uzaklaştırarak, görüntü alınmasını engelledi. Onlarca kişi ise gözaltı araçlarına bindirilerek götürüldü. Bu sırada bir vatandaş, "Kaymakamlık kararının bizim eylemimizle, basın açıklamamızla herhangi bir ilgisi yok. Biz Şebnem Korur Fincancı ile dayanışmak için buradayız. Serbest bırakılmasını istiyoruz hocamızın. O insan haklarını savunduğumu gibi, biz de onun haklarını savunuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın" dedi.

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN ETKİNLİK YASAĞI KARARI

Kadıköy Kaymakamlığı ise eylemlere karşı önlem aldı, ilçe genelinde tüm açık alanlarda eylem yasağı getirdi. Kadıköy Kaymakamlığı'nın açıklamasında şöyle denildi; "Sosyal medya hesapları üzerinden 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak "Şebnem KORUR FİNCANCI'nın ve 'Özgür Basından Arkadaşlarımızın Yanındayız. SUSMUYORUZ!' adı altında yasa dışı toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırma ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, yapılacak yasa dışı gösteri esnasında kamu düzeninin ve güvenliğin ciddi şekilde bozulacağı, terör örgütü propagandası ile provokatif eylemlerin yapılacağı ve suç işleneceğine dair kuvvetli delil ve bilgiler elde edilmiştir. Huzur, güvenlik ve esenliğin sağlanması, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; yapılmak istenilen yasa dışı toplanma ve etkinlik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık alanlarda yasaklanmıştır."