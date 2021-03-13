Son Dakika | Türkmen lider Salihi: "Kerkük sınırlarının içinde PKK terör örgütünün karargahı var" - Son Dakika

Son Dakika | Türkmen lider Salihi: "Kerkük sınırlarının içinde PKK terör örgütünün karargahı var"

13.03.2021 16:17
Son Dakika | Türkmen lider Salihi:

Son dakika habere göre Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü PKK'nın karargahı bulunduğunu ve Kerküklülerin güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü PKK'nın karargahı bulunduğunu ve Kerküklülerin güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Erbil'de ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisi açılışı için bir tören düzenlendi. Açılış törenine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, ITC Başkanı Erşat Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen parti yetkilileri ve çok sayıda misafir katıldı.

Karaçay, törende yaptığı konuşmada, Türkmenlerin Irak nüfusunun üçüncü en büyük, IKBY'nin de ikinci en büyük grubunu oluşturduğunu hatırlatarak, "Biz her vesileyle Türkmen kardeşlerimizin hayatın, siyasetin, ekonominin her alanında layık oldukları temsil seviyesine ulaşması gerektiğini, bu yöndeki temennimizi her zaman dile getirdik." dedi.

ITC'nin yeni bürosunun bu temennilerinin daha da gerçekleşmesi yönünde olumlu katkıları olacağına inandıklarını belirten Karaçay, "Bizlerin destekleri her zaman Türkmen kardeşlerimizin yanında olacak." ifadesini kullandı.

"Kerküklülerin güvenlikleri tehdit altındadır"

Bağdat ile Erbil arasında PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için 5 ay önce imzalanan anlaşmaya ilişkin AA muhabirine konuşan Salihi de Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmanın, terör örgütlerini bu bölgeden uzak tutmaktan geçtiğini kaydetti.

Salihi, "Irak hükümetine defalarca terör örgütlerinin barındırılmasının, komşu ülkelerden önce Iraklılara zarar vereceğini söyledik. İki gün önce PKK terör örgütü yandaşlarının Irak ordusuna yaptıkları saldırıda orada (Sincar) yaşanan bir gerginlik oldu. Maalesef Irak hükümeti bunu halen çözememiştir." diye konuştu.

PKK'nın Sincar dışındaki varlığına da dikkati çeken Salihi, şunları kaydetti:

"Kerkük'ün civarında Çimen ve Leylan bölgelerinde terör örgütlerinin vahim bir şekilde orada olmaları ve Kerkük sınırının içinde bu örgütün barındırılması, artık Mahmur'dan ve Sincar'dan daha çok tehlikedir. Bu konu Irak hükümetinin görevidir."

Salihi, PKK'nın Kerkük'teki varlığının tüm Iraklılar için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Şu anda Kerkük'ün civarında, Leylan'da, Çimen'de Kerkük sınırlarının içinde PKK terör örgütünün karargahı var. Bu demektir ki, Kerküklülerin güvenlikleri tehdit altındadır. Bunun yanında uyuşturucu maddelerin kuzeyden getirilmesi ve Kerkük'te şehir merkezinde dağıtılması büyük bir tehlikedir bizim için. Bütün Kerküklüler ve Iraklılar için tehlikedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu gruplar (PKK) her gün tehdit oluşturuyor"

Türkmen Bakan Maruf da Sincar Anlaşması'nın uygulanması ve bölgenin normalleştirilmesinin gerekliliğine işaret ederek, Sincar'daki siyasi ve güvenlik istikrarının bütün bölgeyi etkilediğini kaydetti.

"Zorla göçe maruz kalmış 100 binden fazla Ezidi kardeşimiz bu yasa dışı gruplardan dolayı daha bölgelerine dönemediler." diyen Maruf, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının birinci derece sorumluluğunun Irak hükümetinde olduğunu dile getirdi.

Erbil'in Sidekan beldesinde dün PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmerge'nin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Maruf, şunları aktardı:

"Tabii ne yazık ki dün PKK tarafından önceden yerleştirilen mayının patlaması sonucunda 1 Peşmerge şehit oldu. Bu güvenlik sorununun bir an evvel çözülmesi gerekir. Bu gruplar her gün tehdit oluşturuyor. Geçenlerde o bölgede Peşmerge güçlerine saldırı yapılmış, kaç tane Peşmerge şehit olmuştur.

O yüzden buradaki yasa dışı silahlı güçlerin, bu güvenlik sorununun bir an evvel çözülmesi gerekir. Çünkü güvenlik sorunu olduğu sürece diğer alanları da olumsuz etkiler."

Maruf, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu da vurgulayarak, Erbil ve Ankara arasında siyasi, diplomatik, kültürel, ekonomik olarak güzel ilişkiler bulunduğunu ve her zaman bu ilişkilerin daha iyi olmasını desteklediklerini söyledi.

Türkmen, Kerkük, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türkmen lider Salihi: 'Kerkük sınırlarının içinde PKK terör örgütünün karargahı var' - Son Dakika


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