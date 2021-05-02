Son dakika! Türkmenler, Kerkük'te DEAŞ'a karşı operasyonları merkezi hükümete bağlı güçlerin yapmasını istedi - Son Dakika

Irak'ta Türkmenler, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük kentinde artan saldırılarının önüne geçmek için operasyon başlatılmasını ve bunun da merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerince gerçekleştirilmesini istedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın artan saldırılarının kentin istikrarını bozmaya başladığı belirtildi.

Bunun önüne geçmek için yapılacak herhangi bir operasyonun, sadece merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmesi istenen açıklamada, kentin kuzeyinde merkezi hükümete bağlı olmayan güçlerin bulunması kınandı.

Açıklamada, kentin istikrarını ancak hükümete bağlı güçlerin sağlayacağı ifade edildi.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Son olarak dün Kerkük'ün Havice ilçesi yakınlarındaki bir kontrol noktasına DEAŞ'ın el bombasıyla düzenlediği saldırıda Haşdi Şabi'den 1 kişinin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı belirtilmişti.

DEAŞ'ın ayrıca Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabası yakınlarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.