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Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri - Son Dakika

Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri

22.12.2021 14:30

Son dakika! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı. Düzenlenen törende Erdoğan'ın aşının ne zaman kullanılacağı sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak." ifadeleri ile cevap verdi.

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için bugün acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı etkinlikte açıklandı.

"BİR HAFTA İÇİNDE DEVLET HASTANELERİNDE KULLANIMA SUNULACAK"

Dolum tesisinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "9 koronavirüs aşısı üreten ülkelerden biri olduk. Bugün itibarıyla üretime başlamış durumdayız" ifadelerini kullandı. Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşı ne zaman uygulanmaya başlanacak?" sorusuna ise "TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak." sözleriyle yanıt verdi.

"VATANDAŞLARIMIZI TURKOVAC AŞISI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı yaptırmaya davet ediyorum. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

"10 GÜN İÇİNDE YAYGIN KULLANIMA GEÇECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Koca ise "Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. 10 gün içerisinde tetkikler bitecek, gelecek hafta sonundan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız." dedi.

Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, TURKOVAC, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri - Son Dakika
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