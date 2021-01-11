Son Dakika | TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkan Vekili Şeker: "Kırgızistan'da seçimler sakin ve huzurlu geçti" - Son Dakika

Son Dakika | TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkan Vekili Şeker: "Kırgızistan'da seçimler sakin ve huzurlu geçti"

11.01.2021 15:15
Son Dakika | TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkan Vekili Şeker:

Son dakika haberleri: Kırgızistan'daki cumhurbaşkanı seçimi ve referandum sürecini izlemek üzere başkent Bişkek'e gelen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkan Vekili ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Kırgızistan'da seçimler sakin ve huzurlu geçti.

Kırgızistan'daki cumhurbaşkanı seçimi ve referandum sürecini izlemek üzere başkent Bişkek'e gelen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkan Vekili ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Kırgızistan'da seçimler sakin ve huzurlu geçti." dedi.

Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital ortamların geliştirildiği seçim sandıklarında parmak izi ve hızlı okuma sistemlerinin aktif olarak kullanıldığını gözlemlediklerini belirterek, "Ülkede seçimlerin huzurlu ve sakin geçtiğini gördük. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Heyette yer alan MHP Milletvekili Yaşar Karadağ da 10 Ocak'ta cumhurbaşkanı seçimi ve ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi için referandum yapıldığını hatırlatarak, "Referandumdaki amaç, parlamenter yönetim sisteminden başkanlık sistemine geçişi sağlamaktı. Bence, Kırgızistan halkı, başkanlık sistemine geçişi ile ilgili kararını verdi ve yeni cumhurbaşkanını seçti. Kardeş Kırgız halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonunun verilerine göre, kayıtlı 3 milyon 563 bin 574 seçmenden 1 milyon 417 bin 202'sinin oy kullandığı ülkede kesin olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Sadır Caparov oyların yüzde 79,18'ni alarak ülkenin 6. cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile eş zamanlı olarak ülkenin yönetim şeklini belirlenmesi için yapılan referandumda da seçmenlerin yüzde 80,98'i "devlet başkanlığı" sisteminden yana tercih kullandı.

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Kırgızistan, Referandum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkan Vekili Şeker: 'Kırgızistan'da seçimler sakin ve huzurlu geçti' - Son Dakika


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