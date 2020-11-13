Son Dakika | TÜRKSOY, Türk dünyasına katkı sağlayan bilim insanlarına madalya takdim etti - Son Dakika

Son Dakika | TÜRKSOY, Türk dünyasına katkı sağlayan bilim insanlarına madalya takdim etti

13.11.2020 16:01
Son Dakika | TÜRKSOY, Türk dünyasına katkı sağlayan bilim insanlarına madalya takdim etti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk dünyasına bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlayan önemli bilim insanlarına şükran nişanesi olarak "Nemeth Hatıra Madalyonu" takdim etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk dünyasına bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlayan önemli bilim insanlarına şükran nişanesi olarak "Nemeth Hatıra Madalyonu" takdim etti.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde düzenlenen törende, Türk dili ve grameri ile Türkoloji'ye sundukları katkı nedeniyle Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. Ş. Halük Akalın ile Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'e ünlü Macar Türkolog Gyula Nemeth'in doğumunun 130. yıl dönümüne özel olarak TÜRKSOY tarafından hazırlanan hatıra madalyonu verildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, TÜRKSOY olarak bilim akademileri ve dil bilimi alanında araştırmalar yapan çok sayıda kurum ve kuruluş arasında koordinasyon işlevi görerek, teşkilata üye ülkelerin sağladığı imkanlarla dil bayrağını doğudan batıya, Altaylardan Balkanlar'a kadar dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandırdıklarını söyledi.

Bu çerçevede Türkoloji'nin akademik gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını ve bu yıl yayımladıkları Avrasya Türkologları Sözlüğü'nün 2. cildinin akademi camiası tarafından büyük ilgiyle karşılandığını dile getiren Kaseinov, "Bu faaliyetlerimizi hayata geçirirken yüreği Türk dili ve Türkoloji ile atan, heyecanımızı paylaşan hem maddi hem de manevi olarak yanımızda olan siz değerli bilim insanlarının katkıları şüphesiz çok büyüktür. Bu nedenle bugün bu salonda varlığından güç aldığımız siz değerli hocalarımıza teşekkürümüzün bir nişanesi olarak ünlü Macar Türkolog Gyula Nemeth'in doğumunun 130. yıl dönümüne ithafen özel olarak hazırladığımız hatıra madalyonları takdim edeceğiz." dedi.

Kaseinov, TÜRKSOY'un son yıllarda Macaristan ile ilişkilerine de değindi ve artan iş birliği çerçevesinde bu yıl düzenledikleri etkinliklerden birini de Macar Türkolog Nemeth'e ithaf ettiklerini belirtti. Kaseinov, "Gyula Nemeth, Türkçe'nin Grameri adlı eseriyle Türkolojiye büyük katkı sağlamış, yetiştirdiği talebeleriyle toplumlarımıza yön vermiş, halklarımızın bilimsel, kültürel ve manevi gelişimine, özellikle dilimize büyük katkılar sağlamıştır." diye konuştu.

"Türk dünyası Macaristan'ın kendi dünyasıdır"

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis de 2019'da TÜRKSOY ile Macaristan arasında iş birliği mutabakatı imzalanmasıyla ortak çalışmalarda bir üst düzeye gelindiğini ifade etti.

TÜRKSOY tarafından iki ay önce Nemeth ile ilgili uluslararası yüksek düzeyli bir etkinlik düzenleme teklifinin Macaristanlı yetkililere ulaşmasıyla bir sürpriz yaşadıklarını dile getiren Matis, Macaristan tarafının aklına gelmeyen bu teklifin TÜRKSOY'dan gelmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

"Macaristan Türk dünyasını çok ciddiye alıyor. Türk dünyası zaten bizim kendi dünyamızdır." diyen Mats, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Macaristan'ın kültür ve sanatının tanıtılması için TÜRKSOY'un yaptığı çalışmalara ilişkin teşekkür mektubunu okudu, ardından mektubu Genel Sekreter Kaseinov'a takdim etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin de Türkoloji araştırmalarının gelişmesine sağladığı önemli katkılar nedeniyle diğer komşu ülkelerden farklı olarak Macaristan'ın yerinin her zaman özel olduğunu söyledi.

Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Türk kültürü, Macaristan, Türkolog, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TÜRKSOY, Türk dünyasına katkı sağlayan bilim insanlarına madalya takdim etti - Son Dakika


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