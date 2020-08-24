Son Dakika: TÜROB: Şehir otelleri sessiz, kıyıları yerli tatilci yükseltti - Son Dakika

Son Dakika: TÜROB: Şehir otelleri sessiz, kıyıları yerli tatilci yükseltti

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye genelinde ortalama dolulukların yüzde 31.4 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Son Dakika: TÜROB: Şehir otelleri sessiz, kıyıları yerli tatilci yükseltti, System.String[]

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye genelinde ortalama dolulukların yüzde 31.4 olarak kaydedildiğini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere yarıdan fazlası hala kapalı olan şehir otellerinde kayda değer artış olmadı. Yine büyük bir bölümü kapalı kıyılardaki tatil beldelerinde otellerin dolulukları yüzde 40-50 bandında gerçekleşti.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Temmuz ayı doluluklarıyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"İç turizm kaynaklı bir hareket Temmuz ayı itibariyle devam etti. Kurban Bayramı döneminin de etkisiyle doluluklar arttı. "Ancak, bu veriler, şehir otellerinde ve kıyı bölgelerde açık olan otellerin verileriyle oluşturuldu. "Hem şehir otellerinde hem de kıyı bölgelerdeki otelleri arasında hala büyük bir bölümünün faaliyete geçemediğine dikkat çekeriz. "Bu sıkıntı İstanbul'da daha derin bir şekilde yaşanıyor. İstanbul'da faaliyetlerine geçici olarak ara veren otellerin yüzde 50'den fazlası hala açılamadı."Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı "Temmuz Destinasyon Performans Raporu"na göre, Türkiye'nin Temmuz otel dolulukları, yıllık bazda yüzde 58.4 azalarak yüzde 31.4'e geriledi. Temmuz ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 15.7 düşüşle 82.7 euro olarak gerçekleşti. Konaklama sektörünün en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 64.9 düşüşle 26.0 euroya geriledi. Türkiye'nin Ocak –Temmuz 2020 dönemini kapsayan 7 ayda ise doluluk oranı yüzde 49.3 düşüşle yüzde 33.0, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 17.3 düşüşle 61.2 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 58.3 düşüşle 20.1 euro oldu.Temmuz 2020'de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 56.6 düşüşle yüzde 34.2 olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 21.6 düşüşle 93.6 euro, oda geliri yüzde 66 düşüşle 32.0 euro olarak tespit edildi. Kıyılardaki hareket henüz başta İstanbul olmak üzere şehir otellerine yansımadı. İstanbul'da faaliyetlerine geçici olarak ara veren otellerin yüzde 50'den fazlası hala açılamadı. Açık olan otellerden alınan verilere göre, doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68.2 azalarak yüzde 26 olarak ölçüldü. Temmuz 2019'da İstanbul'da ortalama doluluklar yüzde 81.7 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 71.1 euro ile 2019'a göre yüzde 29.9 düştü. Temmuz 2019'da bu tutar 101.5 euro olmuştu. Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 77.1 düşüş yaşandı ve 18.4 euro olarak ölçüldü. Temmuz 2019'da bu tutar 82.9 euro olmuştu. İstanbul'da ilk 7 ayda doluluk oranı yüzde 50.3 düşüşle yüzde 35.4, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 16.7 düşüşle 71.7 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 58.6 düşüşle 25.4 euro oldu. Antalya'da da otellerin önemli bir kısmı hala kapalı. Açık olan otellerden alınan verilere göre, Antalya'da Temmuz 2019'da yüzde 77.4 olan doluluklar Temmuz 2020'de yüzde 44.8 azalarak yüzde 42.7 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 1.1 düşüşle 160.2 euro olarak gerçekleşti. Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 45.4 düşüş yaşandı ve 68.4 euro olarak ölçüldü.

Antalya'da ilk 7 ayda doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.8 düşüşle yüzde 33.7, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 16.0 düşüşle 69.4 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 55.3 düşüşle 23.4 euroya geriledi. (Fotoğraf - Tablo)


Türkiye Otelciler Birliği, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: TÜROB: Şehir otelleri sessiz, kıyıları yerli tatilci yükseltti - Son Dakika Ekonomi
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