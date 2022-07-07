Son dakika... Tutukluluk kararına itiraz edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı - Son Dakika
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Son dakika... Tutukluluk kararına itiraz edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı

07.07.2022 17:29
Son dakika... Tutukluluk kararına itiraz edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı

Son dakika gündem haberi... Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine tahliye kararı verildi.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine tahliye kararı verildi.

Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Kadir Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyledi.

Aladağ, tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı.

Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika... Tutukluluk kararına itiraz edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı - Son Dakika

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