Son dakika! Tütüncü: " Davalarda nöbet değişimleri son derece önemlidir" - Son Dakika

Son dakika! Tütüncü: " Davalarda nöbet değişimleri son derece önemlidir"

Son dakika haberine göre AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Bahattin Bayrak'tar ve ekibine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Başkan Tütüncü, "AK Parti teşkilatları vefanın, kardeşliğin, aynı zamanda omuz omuza, milleti gelecek hedefleriyle buluşturmanın adresidir.

Son dakika! Tütüncü:

AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Bahattin Bayrak'tar ve ekibine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Başkan Tütüncü, "AK Parti teşkilatları vefanın, kardeşliğin, aynı zamanda omuz omuza, milleti gelecek hedefleriyle buluşturmanın adresidir." dedi. AK Parti teşkilatlarında yönetim kurulunun eskisi, yenisi diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Tütüncü, "Bu bir davaysa, davalarda nöbet değişimleri son derece önemlidir." diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Bahattin Bayrak'tar ve ekibini ziyaret etti. Partinin ilçe binasında gerçekleşen ziyarette Tütüncü, ilçe başkanı ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Tüm teşkilata teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tütüncü, "Başkanım öncelikle bütün teşkilat üyelerimizin huzurunda yeni döneminizi, çok değerli yeni yönetim kurulumuzun da yeni dönemini tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Kadın kolları, gençlik kolları başkanımızı sevgiyle selamlıyorum. Aramıza yeni katılan yönetim kurulu arkadaşlarımıza 'Aramıza hoş geldiniz' diyorum. Bugüne kadar emeği geçen bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Aramızdan edebiyata irtikal eden mahalle başkanlarımıza kadar, teşkilata karınca kararınca emeği geçmiş her bir arkadaşımızı rahmetle anıyorum. " diye konuştu.

"Davalarda nöbet değişimleri son derece önemlidir"

AK Parti teşkilatlarında yönetim kurulunun eskisi, yenisi diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Tütüncü, "Bu bir davaysa, davalarda nöbet değişimleri son derece önemlidir. Yeni gelen arkadaşlarla zenginleşirken, eskiden bu çatının altında hizmet vermiş, bize katkı sağlamış bütün arkadaşlarımız bizim canımız, ciğerimizdir. Onlarda aynen yönetim kurulu üyelerimiz gibi bizim nezdimiz de kıymetlidir, değerlidir. AK Parti teşkilatları aynı zamanda vefanın da adresidir. Aynı zamanda kardeşliğin, aynı zamanda omuz omuza milleti gelecek hedefleriyle buluşturmanın adresidir. "dedi.

"Teşkilatla çalışmak büyük onur"

Kendisinin çok fazla kongreler gördüğüne değinen Başkan Tütüncü, "Gerek içerik, gerekse kongrenin ruhu ve özü bakımından son derece özel ve güzel çok az teşkilata nasip olacak güzellikte, şiir gibi bir kongre icra ettik. Emeği geçen başta ilçe başkanımız olmak üzere, yardımcıları ve yönetimleri olmak üzere bütün arkadaşlarımıza, bütün teşkilatımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sizin gibi müstesna bir teşkilatla çalışmak bizim için büyük bir onur." diye konuştu.

"Belediye ve teşkilat uyumu "

Tütüncü, "AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın 2018 yılında "Öyle bir teşkilat kuralım ki Türkiye'ye model olsun. Öyle bir belediye teşkilat ilişkisi ortaya koyalım ki, bütün Türkiye bunu gıptayla izlesin. Bu bizim ustalık dönemimiz olsun', dediği o dönemdeki hayallerimizin, çok daha üstünde noktalara geldiğimiz bu süreçte bir belediye ve teşkilat uyumunu ortaya koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bütün arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. İlçe teşkilatımızın bütün yönetim kurulu üyeleri bizim için çok değerli, teşkilatımız bizim için çok kıymetli. Teşkilat güçlü olursa hepimiz güçlü oluruz. Teşkilat bütün bu dava çatısı altındaki çalışmalarımızın ana taşıyıcısıdır. Davayı bir binaya benzetirsek, o binayı taşıyan kolonlarda teşkilattır. Teşkilat güçlü olursa belediye güçlü olur. Teşkilat güçlü olursa milletvekili güçlü olur. Teşkilat güçlü olursa, bakanlar, hükümet güçlü olur. Teşkilat güçlü olursa, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güçlü olur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, güçlü olursa ülkemizin gelecek hedefleri, hayalleri, mazlum ve masum insanların, o mazlum coğrafyaların bizden beklentilerini en güzel şekilde karşılamış oluruz. "ifadelerini kullandı.

"Bizim gönül coğrafyamız büyük"

Başkan Tütüncü, "Bugün 780 bin kilometre karelik bir toprağımız var. Osmanlının sınırlarını en uç noktalara taşıdığı zaman bizim tam 22,5 milyon kilometre kare toprağımız vardı. Şimdi, 22,5 milyon metre karelik sınırlar bizim gönül sınırlarımız. Bu sınırlardan daha büyük bir gönül coğrafyamız var. Onlarda gece gündüz dua ediyorlar; Recep Tayyip Erdoğan diye. O sağ olsun var olsun, güçlü olsun diye. Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar ezilmiş coğrafyaların sesi oldu. Teşkilatlarda görev yapan arkadaşlarımızın idrak etmesi gereken en önemli bilinç, bizim partimiz sıradan bir parti değil, bizim teşkilatımız sıradan bir teşkilat değil. Bizim liderimiz sıradan bir lider değil, bizim ülkemiz bizim bayrağımız, bizim vatanımız sıradan bir bayrak, sıradan bir toprak, sıradan bir coğrafya değil. "diye konuştu.

"Her zaman teşkilatımın yanındayım"

Belediye başkanı olarak her zaman teşkilatlarının yanında olacağını belirten Tütüncü, "Ölünceye kadar sizlerin yanındayım. Teşkilatımın sözü benim sözümdür. Bahattin Bayraktar'ın sözü benim sözümdür. Benim sözümde onun sözüdür. Kepez ilçe teşkilatı bugüne kadar nasıl başarılara imza attıysa, birlikte beraber, herkesi kucaklayarak günden güne halkımızı büyüteceğiz, başarılarımızı artıracağız. İlk girdiğimiz seçimde, aldığımız oy yüzde 34,5, ikinci seçimde 40, 6, üçüncü seçimde 50,5 aldık. Sürekli artan bir trend var. Bu trendi nasıl artırdık, birlikte beraber çalışarak artırdık. Bu başarıların arkasında hepimizin emeği var." dedi.

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. - ANTALYA

Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Tütüncü, AK Parti, Kepez, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Tütüncü: ' Davalarda nöbet değişimleri son derece önemlidir' - Son Dakika


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