Üye Girişi
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı - Son Dakika

15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı

16 Temmuz 2021 Cuma 09:46

15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı "15 Temmuz'da 251 defa öldük, 2 bin 193 defa yaralandık" Tuzla Belediye Başkanı Dr.

15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı

"15 Temmuz'da 251 defa öldük, 2 bin 193 defa yaralandık"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "O gün anti demokratik yöntemler ve metotlar ile silahla milletin iradesine kastedenlere asla müsaade etmeyeceğiz diyen milli beraberliği gördük"

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tuzla'da özel bir programla anıldı. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte tüm Tuzla tek yürek oldu. Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "O gün biz 251 defa öldük ve 2 bin 193 defa hep birlikte yaralandık. Biz sandıkta yarışırız. Biz demokrasinin sınırları içerisinde kendimiz birbirimiz ile yarışırız. Ama o gün anti demokratik yöntemler ve metotlar ile silahla milletin iradesine kastedenlere asla müsaade etmeyeceğiz diyen milli beraberliği gördük" dedi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Tuzla tek yürek oldu. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Alanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, özel bir program ile anıldı. Programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hatim Duası, Mehteran konseri ve sinevizyon gösterisi yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi alkışlar eşliğinde izlendi. Ayrıca, sanatçı Yusuf Güney kahramanlık türküleri ile geceye renk kattı. Programın sonunda ise sela okunarak dev Türk Bayrağı açıldı. Programa katılan ve Tuzla'daki darbecilere meydan okuyarak gazi olanlara plaket taktim edildi.

"O gün yaşananları gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle burada bulunuyoruz. Özellikle bugünün anlam ve önemi açısından her şey söylendi. Ama şunu çok net olarak söylemek istiyorum. Bugünün öneminin özellikle gençlerimize ve gelecek nesiller anlatmalıyız. Mutlaka unutturmadan bunu yaşatmamız gerekiyor. Çünkü o gün ne olmuş ve önemi neydi anlatmamız gerekiyor. Demokrasi tarihinde ve dünya demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destansı hadisenin kıymetini halkımız o kadar iyi biliyor ve gelecek nesillere de bunu aktarmamız gerekiyor. Bir anda köprünün tıkandığını gördük. Bir anda ne olduğunu şaşırdığımız günde ülkemizin semalarında başkentimiz dahil olmak üzere uçaklar alçaktan uçuyor ve yüksek hıza çıkıp sonik patlama ile korku ve dehşet salıyorlar. İstanbul dahil Ankara'da özellikle meclisin bombalandığını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalandığını gördük. Ümmet için millet için canını vermeye razı olan Özel Hareket Birliği'nin yerinde vurularak katledildiğini gördüğümüz bir gündü" dedi

"Anti demokratik yollara kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

Başkan Yazıcı," Maalesef biz o gün biz Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlendiğini gördük. Biz yine Tuzla'da oturan Başbakanımıza suikast düzenlenmeye gelindiğini maalesef gördük. Genelkurmay Başkanımıza, Milli İstihbarat Başkanımıza o gün suikastler düzenlendiğini gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bizim Tuzla'daki gişelerde gibi, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nin önünde ve maalesef köprüde halkın üzerine ateşler açıldı. O gün biz 251 defa öldük ve 2 bin 193 defa hep birlikte yaralandık. Biz sandıkta yarışırız. Biz demokrasinin sınırları içerisinde kendimiz birbirimiz ile yarışırız. Ama o gün anti demokratik yöntemler ve metotlar ile silahla milletin iradesine kastedenlere asla müsaade etmeyeceğiz diyen milli beraberliği gördük" dedi.

"O hilal uğruna batan güneşlerden 5 tanesi de Tuzla'da"

Tuzla'da bulunan şehitleri ziyaret ettiklerini belirten Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Mehmet Akif Ersoy, 'Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor' diyor ya işte o hilal uğruna batan güneşlerden 5 tanesi de Tuzla'da mevcuttur. Bugün o güneşleri ziyarete gittik. O şehitlerimize sevgilerimizi saygılarımızı ilettik" diye konuştu.

15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı
15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı

15 Temmuz, İstanbul, Milli, Tuzla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı - Son Dakika


Son Dakika

Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor 10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, 09:59 Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 09:41 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek 09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 09:15 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 08:28 Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 18:08 "Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti

Son Dakika Haberleri
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu
09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
09:25 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu
09:23 Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek hamle
09:22 Mersin'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli konuştu: Biraz daha kolayladık
09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
09:14 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor         
10:59
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi         
10:52
Bu da damat dehşeti! Kayınvalidesini benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Bu da damat dehşeti! Kayınvalidesini benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş         
09:44
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
09:23
Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı         
09:19
Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak         
09:03
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
18:00
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 11:04:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'un 5'inci yılı Tuzla'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement