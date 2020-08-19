Son dakika! Tuzla Belediyesi Diyarbakırlı yardımsever çocukları ve ailelerini ağırlayacak - Son Dakika

Sosyal bir deneyin içerisinde olduklarının farkında olmadan YouTuber'lara yemek ısmarlayarak gönülleri fetheden Diyarbakırlı çocukların videosunu izleyince etkilenen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çocuklarla tanışmak için harekete geçti. Çocuklarla yaptığı telefon görüşmesinde hayallerinin İstanbul'da bir gün geçirmek olduğunu öğrenen Başkan Yazıcı, bugüne kadar büyük çoğunluğu Diyarbakır dışına çıkmayan çocukları İstanbul'a davet etti.

Başkan Şadi Yazıcı, bugün aileleri ile birlikte Tuzla'ya gelecek olan Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışğan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt'u (12) bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlayacak. Çocukların istek ve hayallerini yerine getirmek için hazırlıklarını tamamlayan Tuzla Belediyesi, Viaport Marina'da bulunan Tema Park'ta çocuklara eğlencenin kapılarını açacak. Çocuklar hayallerinden biri olan Tema Park'ta bulunan Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 5'inci büyük Roller Coaster'ını deneyimlemenin yanı sıra büyük bir su altı akvaryumu olan Viasea Akvaryum'u ve Aslan Park'ı ziyaret edecekler. - İSTANBUL