Son dakika! Tuzla Belediyesi, koca yürekli Diyarbakırlı çocuklara ilklerle dolu keyifli bir gün yaşattı - Son Dakika

Son dakika! Tuzla Belediyesi, koca yürekli Diyarbakırlı çocuklara ilklerle dolu keyifli bir gün yaşattı

Son dakika haberleri... Bir sosyal sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakır'ın koca yürekli yardımsever çocukları, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Son dakika! Tuzla Belediyesi, koca yürekli Diyarbakırlı çocuklara ilklerle dolu keyifli bir gün yaşattı, System.String[]

Bir sosyal sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakır'ın koca yürekli yardımsever çocukları, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Tuzla Belediyesi, aileleri ile birlikte İstanbul'a ilk kez gelen Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışkan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt'u (12) bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlayacak.

Dolu dolu bir programla İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecek olan çocuklar, ilk günlerini Viaport Marina'da bulunan Tema Park'ta geçirdi. Eğlencenin kapılarının açıldığı Tema Park'ta hayatlarında ilk kez Roller Coaster'ı deneyimleyen çocuklar, gondol ve çarpışan arabaya da binerek eğlencenin tadını çıkardı. Heyecanlı ve keyif dolu bir gün geçiren çocuklar, Aslan Park'ta Bengal Kaplanı, Leopar, Puma, Panter, bir zamanlar Anadolu'da da yaşadığı söylenen ancak soyları tükenmekte olan Karakulak ve dünyada çok ender görülen Beyaz Aslan'ı yakından görme fırsatı yakaladı.

"Topluma mükemmel bir örnek oldular"

Görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını, gururlandığını, bir an önce çocuklarla iletişime geçmesi gerektiğini hissettiğini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çocuklarımız güzel yürekleriyle bütün Türkiye'ye, aslında dünyaya güzel ders verdiler. İyilik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu, yolda kalana, darda kalana yardım etmenin güzelliğini gösterdiler. Ben de çocuklarımızı bu güzel davranışlarından dolayı tebrik etmek ve İstanbul'a davet etmek için aradım. Onlar da sağ olsunlar davetimi kabul ettiler ve bir haftalığına İstanbul'a misafirimiz olarak geldiler. Çocuklarımız içlerindeki güzellikle yardım etmenin, paylaşmanın, dayanışmanın önemini anlatarak, topluma mükemmel bir örnek oldular." Dedi.

"Bu topraklarda asıl olan paylaşma duygusunu yeniden hatırladık"

Çocuklarla birlikte heyecan dolu bir gün geçirdiğini ifade eden Başkan Şadi Yazıcı, "Kendileri küçük ama yürekleri büyük olan Diyarbakırlı çocuklarımızın davranışları beni çok derinden etkiledi. Doğruyu söylemek gerekirse görüntüleri ağlayarak izlemiştim. Modern dönem, postmodern dönem ve globalleşen dünya ile birlikte artık daha pragmatik yaklaşımların olduğu bir dönemde bu topraklardaki asıl duygunun paylaşmak olduğunu çocuklarımız bize çok güzel bir şekilde, yeniden hatırlattılar. Birlikte çok güzel heyecan dolu bir gün geçirdik. Hayatlarında pek çok şeyi burada ilk kez yapıyor olmalarının heyecanını görmek bize büyük bir mutluluk verdi. Tuzla Belediyesi olarak onları en güzel şekilde ağırlayıp uğurlamayı düşünüyoruz" dedi.

"İstanbul'u onlara tarihi ve kültürel mekanları ile birlikte en güzel şekilde tanıtacağız"

"Telefonda çocuklarla konuştuğumuzda Diyarbakır dışında bulunmadıklarını öğrendim. İlk gördükleri şehrin İstanbul olması bizim için de çok anlamlı oldu. İstanbul'u onlara tarihi ve kültürel mekanları ile birlikte en güzel şekilde tanıtacağız. Başta Ayasofya Camii'ni, Sultanahmet'i, Kız Kulesi'ni, Yerebatan Sarnıcı'nı, Dolmabahçe Sarayımızı ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızın da istekleri doğrultusunda hazırladığımız programımızda Tarihi Yarımada Turu, Boğaz turu, yüzme, dalış gibi pek çok etkinliğimiz olacak" diye konuşan Yazıcı, şunları söyledi: "Çocuklarımız gerçekten her şeyi hak ediyorlar. Onlar bize dünyada var olan iyiliği tanıttılar. Bugün Tema Park'ta onların heyecanlı hallerini görmek beni çok mutlu etti. Gençlik Kampımızda farklı farklı gruplar halinde ülkemizin doğusundan gelen pek çok gencimizi ağırladık. Ancak bu heyecan hepsinden farklı oldu. Zorda kalanın yanında olan bir millet olduğumuzu bize yeniden hatırlattıkları için onlara tekrar teşekkür ediyorum."

Tuzla'da geçirdiği süreden mutlu olduğunu dile getiren Emre Çetinkaya, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Bizi İstanbul'a çağırdı biz de onu kırmadık geldik. Bize aslanları, türlerini gösterdi. Aslan Parka gittik, gondola bindik. Çok mutluyum" diye konuştu.

"Diyarbakır'ın dışına çıkmak hayal gibi geliyor"

İlk kez uçağa bindiğini, ilk kez Diyarbakır'dan farklı bir il gördüğünü, ilk kez Roller Coster'a bindiğini, ilk kez Aslan Park'ta Bengal Kaplanı, Leopar, Puma, Panter, Karakulak, Beyaz Aslan gördüğünü ve ilk kez 2.5 aylık bir Aslan sevdiğini heyecanlı bir şekilde anlatan Mert Emsen, "Ben ömrüm boyunca Diyarbakır'dan dışarıya çıkmadım. İnanmadım çıkacağıma. Büyük olursam belki çıkardım. İlk defa İstanbul'u, denizi gördüm. İlk defa uçağa bindim. Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz lunaparka getirdi gondola bindirdi. Eğlendik, bağırdık çağırdık. Bir haftam burada geçecek. Mesela yarın denize gireceğiz. Bana hayal gibi geliyor ama gerçek. İlk Defa Diyarbakır dışına çıktım" dedi.

"Kim olsa aynısını yapardı"

Yaşadıklarından kaynaklı Youtuber olmayı hayal ettiğini söyleyen Burhan Karadaban, insanlara yakın olmak istediğini, iyilikleri güzellikleri ortaya çıkararak insanlara yardım etmek istediğini söyledi. "Biz anlamadık nasıl böyle meşhur olduğumuzu" diye konuşan Emre Çetinkaya, "İnsanlık görevimizdi. Kim olsa aynısını yapardı" diye konuştu. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi, Diyarbakır, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tuzla Belediyesi, koca yürekli Diyarbakırlı çocuklara ilklerle dolu keyifli bir gün yaşattı - Son Dakika
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