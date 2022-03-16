Son Dakika | TUZLA'DA AŞIK VEYSEL 'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | TUZLA'DA AŞIK VEYSEL 'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

16.03.2022 12:17

Son dakika haberler... Tuzla Belediyesi, 21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren ve aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu için anma programı düzenledi.

Tuzla Belediyesi, 21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren ve aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu için anma programı düzenledi. Düzenlenen programda sanatseverler, Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Cengiz Özkan eşliğinde Aşık Veysel'in türkülerini hep birlikte söyledi.

Tuzla Belediyesi, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 49'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına çok sayıda sanatsever katıldı. Programda Aşık Veysel'in türkülerini Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Cengiz Özkan seslendirdi. Duygu dolu anların da yaşandığı programda sanatseverler Aşık Veysel'in türkülerini hep birlikte söyledi. Sanatseverler, zaman zaman telefonlarının ışıklarını yakarak görsel bir şölen de oluşturdu. Program sonunda Cengiz Özkan'a, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndaki ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği hediye paketi takdim edildi.

ANMA POROGRAMLARI SÜRECEK

Geçmişin önemli kahramanlarının fikirlerini, düşüncelerini, şarkılarını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, anma programlarının süreceğini dile getirdi.

Son Dakika | TUZLA'DA AŞIK VEYSEL 'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Son Dakika | TUZLA'DA AŞIK VEYSEL 'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Son Dakika | TUZLA'DA AŞIK VEYSEL 'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

YORUMLAR
500
Tuzla'da karla mücadele gece boyunca sürdü Tuzla'da karla mücadele gece boyunca sürdü Tuzla'da karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü Tuzla'da karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü

Necip Fazıl Kısakürek, Tuzla Belediyesi, 21 Mart, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TUZLA'DA AŞIK VEYSEL 'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında yargılanan Seren Serengil'in beraati istendi!
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
11:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en genç milletvekiline sordu: Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | TUZLA'DA AŞIK VEYSEL 'İ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement