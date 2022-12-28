Tuzla'da çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu

28.12.2022 14:49

Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma esnasında doğal gaz borusu patladı. Patlama sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durdurulurken, iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

İstanbul Tuzla'da doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi. Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanında iniş ve kalkışlar yaklaşık yarım saat sonra yeniden başladı.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Ekrem İmamoğlu davasında 17 sayfalık gerekçeli karar açıklandı: Hakaret suçu basın önünde işlendi
15:03 Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Manchester United tribünlerinde şok tezahürat! İngiliz basınında, "Ronaldo'yu tamamen sildiler" şeklinde yorumlandı
15:00 Davutoğlu'nun "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine MHP'den ilk tepki geldi
14:47 8 yıl önce komaya giren Kenan Işık ile ilgili güzel haberi eşi verdi
14:39 Yayında sunucuya "Duyunca şaşırma" diyen belediye başkanı, Erdoğan'ın oy oranı için rakam verdi
14:26 Tuzla'da çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu
14:19 Forvet ve stoper transferi bekleyenler Jesus'un yeni isteğine çok şaşıracak!
14:09 Araları kötü olan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto Dalga, canlı yayında yüzleşti! Arto'dan Serengil'e, "Leş gibi hareketlerin var" sözleri geldi
13:39 Otelinde kavga başlayınca koşarak gelip kurşun yağdırdı! Yaşananlar saniye saniye kamerada
13:20 Kocaeli'de 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 15:37:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla'da çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement