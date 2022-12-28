İstanbul Tuzla'da doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi. Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.
Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanında iniş ve kalkışlar yaklaşık yarım saat sonra yeniden başladı.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu - Son Dakika