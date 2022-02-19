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Son Dakika | Tuzla'da, kontrolden çıkan tır jandarma komutanlığının duvarına çarptı - Son Dakika

Son Dakika | Tuzla'da, kontrolden çıkan tır jandarma komutanlığının duvarına çarptı

19.02.2022 00:59
Son Dakika | Tuzla'da, kontrolden çıkan tır jandarma komutanlığının duvarına çarptı

Son dakika haberi... Tuzla'da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tuzla'da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın duvarına çarptı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tuzla'da Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde D-100 istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 EPS 906 plakalı Ford marka tır sürücüsü Murat Yaşar yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan tır, Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu caddede oluşan yoğun trafik tırın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

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Son Dakika | Tuzla'da, kontrolden çıkan tır jandarma komutanlığının duvarına çarptı Son Dakika | Tuzla'da, kontrolden çıkan tır jandarma komutanlığının duvarına çarptı Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi Son dakika... 14 yıl sonra şehit sayıldı Son dakika... 14 yıl sonra şehit sayıldı

Jandarma, Komando, Tuzla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tuzla'da, kontrolden çıkan tır jandarma komutanlığının duvarına çarptı - Son Dakika


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