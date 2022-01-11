Son dakika: Tuzla'da öldürülen kadın avukat tehditleri sosyal medyasından paylaşmış - Son Dakika

TUZLA'da restoranda silahlı saldırı sonucu öldürülen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız bir restoranda eski uzman çavuş olan eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada çıkan tartışmada Dönmez, belinden çıkardığı tabancayla Dilara Yıldız'a 4 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi Yıldız'ın kafasına, ikisi ise göğsüne isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yanındaki polis merkezine giderek teslim oldu. Dilara Yıldız'ın ailesi ve yakınları durumu haber alır almaz olay yerine koştu. Zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. İddiaya göre Oktay Dönmez'in eski nişanlısından ayrılmayı kabullenemediği, Dilara Yıldız memleketi Samsun'dayken Yıldız'ın evine giderek 10 gün süreyle evde beklediği öğrenildi. Oktay Dönmez'in Dilara Yıldız'a iki ayrı senet imzalatmak istediği ve Yıldız'ın aracını almak istediği bilgisine ulaşıldı.

"ELİME DÜŞTÜĞÜN İLK FIRSATTA KENDİ KANINLA SANA DUŞ ALDIRACAĞIM"Yaşanan olaydan önce Oktay Dönmez'in, Dilara Yıldız'a farklı bir numaradan bazı mesajlar attığı iddia edildi. Dönmez'in mesajlarında Yıldız'a ' Hayatta bazı seyler, Sapanca'da kestane közlemeye, Samsun'da mutlu aile pozları vermeye, Ankara'da görüşlere, atar gider yapmaya benzemez. Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Blöf degil icraatinde alasıdır. Bana dua edeceksin. Son kez anneni aratacağım. Sadece düştüğünde kucağıma. Sonrada zaten mermerin yazılacak vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan. Çok zamanın yok bu hayatta. Ye iç gül eğlen.' dediği öğrenildi. Kendisine atılan mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız'ın ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" dediği görüldü.