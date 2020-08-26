Son Dakika: Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Tuzla'da sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Ağustos 2020 tarihinde Tuzla'da 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ali Ekber A. ve Okan G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 60 gram metamfetamin, 29.45 gram skunk, 2.27 gram kokain, 0.72 gram esrar, 0.95 gram kubar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, 25 Ağustos 2020 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin adreslere girdiği, evde yapılan aramalar, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şüphelilerin gözaltına alındığı yer alıyor.