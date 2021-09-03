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Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

03.09.2021 20:55

Tuzla'da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tuzla'da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tuzla D-100 karayolu Kantar mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BZ 2576 plakalı Renault marka hafif ticari aracın fren yapması üzerine arkadan gelen 34 LCL 402 plakalı minibüs hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da önünde duran 34 MM 4355 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Tuzla mevkii İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Zincirleme Trafik Kazası, İstanbul, Tuzla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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