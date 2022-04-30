Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

30.04.2022 17:50
Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'da bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın isimli işçi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Tuzla'da bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın isimli işçi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla'dan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Patlamada 9 işçi yaralanırken Tayfun Aydın, Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk isimli 3 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerden Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk'ün cenazeleri memleketleri Giresun'a gönderilirken, Tayfun Aydın'ın cenazesi ise Kocaeli'nin Gebze ilçesine nakledildi.

Aydın, Beylikbağı Karadeniz Nur Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Helallik alınıp, duaların edilmesinin ardından Aydın'ın tabutu vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşındı. Cenazeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Aydın'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın'ın cenazesi, Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

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Kocaeli, Aydın, Tuzla, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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