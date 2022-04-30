Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri

30.04.2022 13:41

TUZLA'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TUZLA'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yangın sonrası yaşanan patlamayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen araç ve çevre işyerlerinin sahipleri de geldi.

Patlamanın meydana geldiği  fabrikanın içerisinde zeminin çöktüğü görülürken, oyukların içerisinin kimyasal madde ile dolması dikkat çekti.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ Bu arada patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
YORUMLAR
500
Son dakika haber: TUZLA'DA PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA Son dakika haber: TUZLA'DA PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi! Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:09:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'daki patlamadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement