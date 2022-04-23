Son dakika haber... Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı

23.04.2022 23:53

Son dakika gündem haberine göre Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İçmeler yan yolda Pendik yönüne giden 41 AJG 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 FOT 54 plakalı panelvana çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçtaki sürücü ile iki yolcuyu yaralı olarak çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralanan 2'si ağır 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Otomobil, İtfaiye, Pendik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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