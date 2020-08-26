Son dakika... Tuzla'daki uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

Son dakika... Tuzla'daki uyuşturucu operasyonu kamerada

Son dakika habere göre Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Tuzla'daki uyuşturucu operasyonu kamerada, System.String[]
Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla'da 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri çalışmalarını tamamlamalarının ardından Pazartesi günü 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda Ali Ekber A. ve Okan G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 60 gram metamfetamin, 29.45 gram skunk, 2.27 gram kokain,  0.72 gram esrar, 0.95 gram kubar, ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul
Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tuzla'daki uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
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