Son dakika... Tuzla Gölü'nden çıkardıkları tuz, alternatif geçim kaynakları - Son Dakika

KAYSERİ'de kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan ve tuz tabakası oluşumu ile dikkat çeken Tuzla Gölü, yöre halkı için alternatif geçim kaynağı oldu. Yaz aylarında yöre insanının gölden güçlükle çıkardığı tuzun çuvalı 30-40 TL'ye satılıyor.

Kayseri'ye yaklaşık 60 kilometre mesafede Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan, haziran-ekim döneminde yağışların azalması ve buharlaşmanın artmasıyla alanı daralan Tuzla Gölü, kesin korunacak hassas alanlar arasında. Endemik bitki ve kuş çeşitliliği ile ilgi gören göl, özellikle suyun çekildiği alanlarda 10-15 santimetre kalınlığındaki tuz tabakası oluşumuyla da dikkat çekiyor.