Son Dakika: Tuzla'da bir gemide patlama! Ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Son Dakika: Tuzla'da bir gemide patlama! Ölü ve yaralı var

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:10

Son dakika: Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Saat 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide feci bir olay yaşandı. 2 işçi geminin atık deposuna çalışma yapmak için girdiği sırada gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

Son Dakika: Tuzla'da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Son Dakika: Tuzla'da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Tuzla'da bir gemide patlama! Ölü ve yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Tuzla'da bir gemide patlama! Ölü ve yaralı var - Son Dakika
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