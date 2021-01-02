Son dakika... Uçak kazalarındaki ölüm oranı 2020'de arttı - Son Dakika

Son dakika... Uçak kazalarındaki ölüm oranı 2020'de arttı

02.01.2021 09:33
Son dakika... Uçak kazalarındaki ölüm oranı 2020'de arttı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Hollanda merkezli bir danışmanlık firması tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl ticari uçuşlar azalsa da uçak kazalarında ölüm oranının arttığı ortaya çıktı.

Hollanda merkezli bir danışmanlık firması tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl ticari uçuşlar azalsa da uçak kazalarında ölüm oranının arttığı ortaya çıktı.

Hollanda merkezli To70 isimli danışmanlık firması tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeni ile uçuşlar azalsa da uçak kazalarında ölüm oranının arttığı ortaya çıktı. Firma, geçtiğimiz sene 5'i ölümlü toplam 40 uçak kazasının meydana geldiğini ve toplam 299 kişinin bu kazalarda hayatını kaybettiğini aktardı. To70, 2019'da ise 8'i ölümlü olmak üzere toplam 86 uçak kazanın meydana geldiğini, toplam 257 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

To70, ticari uçuşlarda geçtiğimiz sene milyon uçuş başına 0,27 veya her 3,7 milyon uçuşta 1 ölümcül kaza yaşadığını ifade etti. 2019'da ise bu oran 1 milyon uçuş başına 0,18 ölümcül kaza olarak kayıtlara geçmişti.

Covid-19 salgını nedeni ile ticari uçuşlarda keski bir düşüş yaşandığını belirten firma, geçtiğimiz sene ticari uçuşların yüzde 42 düşüşle 24,4 milyona gerilediğini açıkladı.

Araştırmada, geçtiğimiz sene yaşanan can kayıplarının yarısında fazlasını Ocak ayında İran hava sahasında bir Ukrayna uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 176 kişi oluşturdu. Uçuşlardaki ikinci en fazla can kaybı ise Mayıs ayında bir Pakistan uçağının düşmesi sonucu 98 kişinin hayatını kaybetmesi oldu.

Firma, araştırmada büyük ticari yolcu uçaklarının baz alındığını ve hizmette olan küçük yolcu uçaklarının araştırmaya dahil edilmediğini belirtti.

Firma yaptığı araştırma kapsamında ayrıca son yirmi yılda uçak kazalarında can kaybının düştüğüne dikkat çekti.

Havacılık Güvenlik Ağı, (ASN) 2005'te dünya çapındaki ticari yolcu uçuşlarda bin 15 can kaybı bildirmişti. ASN, son 5 yılda ticari yolcu ve kargo uçuşları için ortalama 14 ölümlü kaza meydana geldiğini ve 345 can kaybı yaşandığını aktardı.

2017 ise havacılık sektörünün 2 ölümlü kaza ve 13 can kaybı ile en güvenli yılı oldu. - WASHINGTON

Koronavirüs, Hollanda, Kaza, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Uçak kazalarındaki ölüm oranı 2020'de arttı - Son Dakika


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