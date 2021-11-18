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Son dakika: Uçak kazasından yaralı kurtulan çocuk deniz uçağına binerek korkusunu yendi - Son Dakika

Son dakika: Uçak kazasından yaralı kurtulan çocuk deniz uçağına binerek korkusunu yendi

18.11.2021 13:35

Son dakika gündem haberi... İstanbul'da geçen yıl uçak kazasından yaralı kurtulan 11 yaşındaki Deniz Kayra Görentaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz uçağına binerek korkusunu yenmeyi başardı.

İstanbul'da geçen yıl uçak kazasından yaralı kurtulan 11 yaşındaki Deniz Kayra Görentaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz uçağına binerek korkusunu yenmeyi başardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da geçen yıl meydana gelen uçak kazasından yaralı kurtulan Görentaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sosyal medyadan deniz uçağını görmek istediğini iletti.

Büyükakın'ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Görentaş'ın İzmit Körfezi'nde denetim uçuşu yapan deniz uçağına binmesini sağladı.

Başiskele'de öğretmenlik yapan annesi Hanife ve babası Cihat Görentaş ile istasyona gelen Deniz Kayra, İzmit Körfezi üzerinde uçarak hem en büyük hayaline kavuştu hem de uçak korkusunu yendi.

Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Deniz Kayra, Sekapark'taki deniz uçağı istasyonuna geldiğinde, sadece pilotla tanışmayı ve uçağı yakından görmeyi hayal ettiğini belirtti.

Uçuş sürprizi karşısında çok heyecanlandığını aktaran Görentaş, "İzmit Körfezi'nin üzerinde uçmak çok eğlenceliydi. Benim için çok güzel gündü. Başkanımıza ve Hakan pilota çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Cihat Görentaş da "Kazadan sonra hayatımızın en uzak noktasında belki de uçaklar vardı ama böyle bir imkan herkese nasip olmaz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Başta endişeleri olduğunu dile getiren anne Hanife Görentaş ise çocuğuyla kendilerinin de çok mutlu olduğunu kaydetti.

Başkan Tahir Büyükakın da Kocaeli'nin çocuklarının her şeyin en güzeline layık olduğunu vurguladı. Çocukları hep mutlu görmek istediklerini belirten Büyükakın, Deniz Kayra ve ailesinin sevincinin kendisini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Son dakika: Uçak kazasından yaralı kurtulan çocuk deniz uçağına binerek korkusunu yendi
Son dakika: Uçak kazasından yaralı kurtulan çocuk deniz uçağına binerek korkusunu yendi
Son dakika: Uçak kazasından yaralı kurtulan çocuk deniz uçağına binerek korkusunu yendi
Son dakika: Uçak kazasından yaralı kurtulan çocuk deniz uçağına binerek korkusunu yendi

Tahir Büyükakın, İstanbul, Kocaeli, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Uçak kazasından yaralı kurtulan çocuk deniz uçağına binerek korkusunu yendi - Son Dakika


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