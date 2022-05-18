Son dakika... Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu - Son Dakika
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Son dakika... Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu

18.05.2022 00:49

Son dakika haber: Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde içerisi helyum gazıyla dolu olan balonları uçan baloncu itfaiye ekiplerine kurtarması için ihbarda bulundu.

Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde içerisi helyum gazıyla dolu olan balonları uçan baloncu itfaiye ekiplerine kurtarması için ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiyeci rüzgarın da azizliğine uğrayarak bazı balonların uçmasına engel olamadı. Olay, vatandaş kamerası tarafın görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde balonları elektrik direğine asılı kalan baloncu itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balonları kurtarmak için harekete geçti. Rüzgarın etkili olduğu anlarda balonları tek tek sepete dolduran itfaiyeci balonları tutmakta güçlük çekti. Zaman zaman balonların bir kısmı rüzgarın da etkisiyle uçarak gökyüzüne ulaştı. Uzun uğraşlar sonucunda balonlar sahibine teslim edilirken, baloncu itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Balonların uçma anı da vatandaş kamerası tarafından görüntülendi.

Son dakika... Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu
Son dakika... Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu
Son dakika... Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu
Son dakika... Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu

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Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Uçan balonları elektrik direğine takılan vatandaşın yardımına itfaiye koştu - Son Dakika
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