Son dakika... Uçan Süpürge Vakfından stajyer avukatlara "Kader Değil Karar" online eğitimi - Son Dakika

Uçan Süpürge Vakfınca, stajyer avukatlar için çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin masaya yatırılacağı "Kader Değil Karar" online eğitimi düzenlenecek.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Uçan Süpürge Vakfının, 1996'dan beri kadınların güçlendiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlandığı, herkes için adil bir dünyaya kavuşmak üzere değişim yaratma konusunda yeni bir örgütlenme için çalışan ve birçok gönüllüsüyle çalışmalarını sürdüren bir kadın örgütü olduğu belirtildi.

Açıklamada, erken yaşta, zorla evliliklerin çocuk ve kadın haklarının ihlali olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açtığını bilerek çalışmalar yürüten Uçan Süpürge Vakfının, Kasım 2019'da düzenlenen "İyilik Peşinde Koş" kampanyasıyla stajyer avukatların eğitimi için çalıştığı anımsatıldı.

Kampanyaya Türkiye'nin dört bir tarafından destek verildiği kaydedilen açıklamada, eğitimi gerçekleştirmek üzere barolarla iletişime geçildiği ve pek çoğunun da desteğinin alındığı ifade edildi.

Eğitimde psikolojik ve sosyolojik bakış açıları da yansıtılacak

Martta yapılması planlanan eğitimin salgın nedeniyle ağustosta online eğitim şeklinde düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde akademisyenler, baro danışmanları, avukatlar ve psikologlar uzman olarak yer alacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler hakkında verilmiş bir kararı katılımcılara ileteceğiz, katılımcılar kararları tekrardan yazacak. Eğitimin ikinci gününde düzenlenecek atölyede bu kararların incelenmesi ve yol gösterilmesi gerçekleşecek."

Kadın ile çocuk haklarının sözleşmeler ve kanunlar kapsamında bir bütün olarak ele alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, sadece hukuki bir eğitim değil psikolojik ve sosyolojik bakış açılarını da yansıtan bir eğitim düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Geleceğin hak savunucuları, karar vericileri ve kanun yapıcıları olacak stajyer avukatların, çocuk yaşta erken ve zorla evliliklere dair hiçbir konuda ihlale sebep olmayacağı bir dünya düşlüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Alanında uzman isimlerden stajyer avukatlara eğitim

Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin masaya yatırılacağı "Kader Değil Karar" isimli online eğitim, yarın ve 23 Ağustos'ta düzenlenecek.

Uçan Süpürge Vakfı adına Ceren Kurt'un açılış konuşmalarıyla başlayacak eğitimde, Solmaz Havuz "Hikaye ve Masallarda Toplumsal Cinsiyet", Fevziye Sayılan "Toplumsal Cinsiyet: Temel Kavramlar", Musa Toprak "İnsan Hakları Kapsamında Toplumsal Cinsiyet", Gülriz Uygur "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun Bağlamında Avukatın İşi", Aslı Koçak Arıhan "Kanunlar ve Sözleşmelerin Kadın ve Çocuk Hakları İçin Sağladığı Haklar Uygulamada Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri", Seher Kırbaş Canikoğlu "Hukukçular İçin Toplumsal Cinsiyet" ve Eylem Ümit Atılgan atölye eğitimi verecek.

Eğitimin kontenjanı 100 kişiyle sınırlı olacak. Katılımcılar, "kaderdegilkarar@gmail.com" e-posta adresine isim, baro ismi ve başvuru nedenini açıklayarak başvurabilecek. Etkinlik sonunda katılım belgesi verilecek.