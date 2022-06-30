Son Dakika | UCM'den Güney Osetya olaylarıyla ilgili 3 yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Güney Osetya idaresinde yetkili üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, savcılığın Mart 2022'deki talebine binaen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, yakalama kararlarının 2008'de Rusya ve Gürcistan arasında yaşanan olaylar sırasında işlenen savaş suçlarına ilişkin olduğu kaydedildi.

Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın Tskinvali kentindeki sözde gözaltı merkezi idaresinde bulunduklarına dikkat çekildi.

Şüphelilerin Gürcistan asıllı sivilleri hapsettiği, işkence ve kötü muamelede bulundukları ve ağır gözaltı şartlarına maruz bırakarak savaş suçu işledikleri ifade edildi.

Açıklamada, tutuklama müzekkeresinin ilgili devletlere ve kurumlara tebliğ edilmesi için UCM Başkatipliğine talimat verildiği vurgulandı.

Şüpheliler sözde Güney Osetya hükümetinin idarecileri

Açıklamada, hakkında yakalama kararı çıkarılan Rus vatandaşı Mikhail Mayramovich Mindzyaev'in Rusya'da polis olarak görev yaptığı, 2005-2008 döneminde sözde Güney Osetya İdaresinin "içişleri bakanı" olduğu bildirildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer Rus vatandaşı Hamlet Kuchmazov'un Tskinvali kentindeki sözde gözaltı merkezinin genel müdürü olduğu ifade edilen açıklamada, üçüncü şüpheli David Georgiyevich Sanakoev'in ise Güney Osetya İdaresinin sözde ombudsmanı olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi.

-Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

UCM Ocak 2016'da verdiği kararla Güney Osetya olayları sırasında işlenen uluslararası suçların araştırılması için Mahkeme Savcılığına soruşturma yetkisi vermişti.