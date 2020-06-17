Son Dakika: UEFA, 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'nin çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde...
Son dakika spor haberi: UEFA, 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'nin çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın 4 kentinde oynanmasına karar verdi.
UEFA, 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'nin çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın 4 kentinde oynanmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:49 Kaynak: AA
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