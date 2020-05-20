Son dakika! UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! 'FFP'ye lüks vergisi...'

Spor Arena Dış Haber | Daha önce açıklandığı gibi zorlu pandemi döneminde FFP kriterlerinde bazı iyileştirmelerin olacağını söyleyen Ceferin; "Finansal Fair Play kurallarına uymayan kulüplere yaptırımlarımız olacak, bu değişmedi ancak FFP'yi geliştirmek de istiyoruz. FFP için ilk hamlemiz Lüks Vergisi getirmek olabilir." dedi.



Ceferin; "Bu fırtına dindiğinde, karaya ulaştığımızda ve hayatımız normale döndüğünde eski FFP kurallarına dönüş yapacağız." sözlerini kullandı.



LÜKS VERGİSİ YENİ DEĞİL, 2018'DEN



UEFA Başkanı Ceferin'in FFP'ye lüks vergisi ekleme düşüncesi 2018'e dayanıyor. 2018'de yapılan bir UEFA kongresinde gereğinden fazla harcayan bir kulübün limit ile aradaki farkı UEFA'ya lüks vergisi olarak ödemesini önermişti.







