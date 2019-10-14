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Son Dakika: UEFA duyurdu! Fransa-Türkiye maçı...

30 dakika önce

Fransa ile Türkiye arasında bu gece oynanacak EURO 2020 eleme maçını iptal etmek bazı Fransız politikacıların umutları suya düştü.

Son Dakika: UEFA duyurdu! Fransa-Türkiye maçı..., System.String[]

Fransa ile Türkiye arasında bu gece oynanacak EURO 2020 eleme maçını iptal etmek bazı Fransız politikacıların umutları suya düştü.


Huffingtonpost Fransa'nın UEFA yetkililerine dayandırdığı habere göre; UEFA, Fransa ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası Eleme maçının bu akşam planlandığı gibi yapılacağını bildirdi.


Haberde UEFA'nın bu tür maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu da kaydedildi.

Türkiye, Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:47 
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