Son Dakika Haberleri: Son Dakika | UEFA, Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı! Asker selamı...
Son Dakika Spor Son Dakika | UEFA, Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı! Asker selamı...

Son Dakika | UEFA, Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı! Asker selamı...

1 saat önce

Spor Arena Özel | UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Son Dakika | UEFA, Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı! Asker selamı..., System.String[]

Spor Arena Özel | UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye- Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.


Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.


Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.


Arnavutluk maçı da radarda


Soruşturma kararının yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy'de oynanan Arnavutluk mücadelesindeki asker selamı verilerek yapılan gol sevinci için de savunma istendiği öğrenildi.

Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:52 
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