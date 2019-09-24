Son dakika... UEFA yeni turnuvayı açıkladı! Konferans Ligi...

2021-22 sezonu itibariyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından üçüncü seviyede yeni bir turnuva UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenmeye başlanacak.



2021'de başlayacak turnuvaya daha fazla ülkeden, daha fazla takımın katılması hedefleniyor.



UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.



Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.



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