Doğu Afrika ülkesi Uganda'da polis, altı aslanı zehirledikten sonra parçaladıkları iddia edilen dört kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, Kraliçe Elizabeth Milli Parkı'ndaki kaçak avcılar olduğu açıklandı.
Polis, zehirlenerek öldürülen aslanların baş, ayak ve kalpleri dahil organlarının kesilerek alındığını belirtti.
Uganda Yaban Hayatı Yönetimi, 19 Mart'ta altı aslanın parçalanmış halde bulunduğunu açıklamıştı.
Ülke genelindeki milli parklarda 400 aslan bulunuyor. 2018'de de 11 aslan zehirlenerek öldürülmüştü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Uganda'da aslanları zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika